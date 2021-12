Ouistreham. CANO, le nouveau centre d'activités nautiques inauguré

Le CANO, nouveau Centre d'activités nautiques d'une superficie totale de 9 000 m2 situé sur la jetée Paul-Emile-Victor à Ouistreham, a été inauguré samedi 19 septembre, en présence du maire Romain Bail. Le bâtiment de 950 m2 réunit un espace convivial et culturel, des salles de formations et de grands vestiaires et sanitaires accessibles pour pratiquer de nombreuses activités nautiques comme la voile et la plongée sous-marine. "C'est avec un grand plaisir que nous allons nous installer dans ce nouveau centre qui va nous donner les moyens d'accueillir nos plongeurs dans de meilleures conditions de confort et de sécurité", indique Guillaume Leblay, président de l'association Caen Ouistreham Plongée.

Pour David Van Den Bossh, le président de l'association Océan, école d'activité nautique : "Océan sera en mesure de développer son activité, de maintenir et développer ses activités socio-éducatives et mettre en place de nouvelles activités pour renforcer l'attractivité touristique et sportive de Ouistreham".