Bonne table à Rouen. La cuisine mexicaine mise à l'honneur à Mamasita

Salsa verde, pollo, quesadillas, postre... Une simple lecture de la carte ravira les amoureux de culture hispanophone et de cuisine mexicaine. Pour Mendel Delabie et Arthur Taurin, ce sont autant de souvenirs de voyages qui remontent à la surface. Amis depuis plus de 20 ans, les deux associés ont puisé dans leurs road-trip et études au Mexique pour lancer leur propre affaire, Mamasita, dans la rue Eau-de-Robec à Rouen. "En rentrant, on disait toujours qu'on était subjugués par la beauté des paysages, mais aussi par la nourriture... Qu'est-ce qu'on mange bien là-bas", situe Mendel Delabie.

Tortillas maison et épices du Mexique

Avec son compère, ils ont donc franchi le pas et tout créé eux-mêmes, "des tables aux recettes. Même la tôle du bar, on l'a fait rouiller chez ma mère avec de l'acide", s'amuse le jeune homme. Le tout offre une ambiance chaleureuse, rehaussée par un tutoiement facile qui rappelle bien la chaleur humaine d'Amérique centrale.

À la carte, ce fil rouge saute encore aux yeux. "On propose quatre recettes, trois avec des viandes marinées et cuites au four pendant longtemps pour rester tendres et juteuses et une autre végétarienne", précise Mendel Delabie. Des recettes déclinées ensuite dans une grande galette, en tacos dans des versions plus petites ou en salade. "On fait venir la farine de maïs du Mexique pour faire les tortillas nous-mêmes, pareil pour les épices qu'on ne peut pas toutes trouver ici", poursuit le cogérant, qui accorde une grande importance au fait maison.

Colorés et plein de saveurs, les tacos permettent de goûter plusieurs recettes à la fois.

Après de bonnes quesadillas au fromage pour m'ouvrir l'appétit, j'opte pour les tacos pour goûter différentes recettes. Celles au poulet et au bœuf sont excellentes, mais ma préférence va tout de même au mélange sucré-salé de porc et d'ananas. Avec une bonne part de pastel de tres leche, un gâteau imbibé avec trois sortes de lait et de crème, ce déjeuner me revient à 18,40 €. ­¡ Que aproveche !

Pratique. Mamasita, 239 rue Eau-de-Robec, à Rouen. Tél. 02 76 28 71 32