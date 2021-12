Portrait. Gabin Maugard : du conseil municipal des jeunes à chargé du Millénaire de Caen

Gabin Maugard était à peine sorti de l'école primaire qu'il était prédestiné à la politique.

Vice-président du conseil municipal des jeunes de Domfront (Orne) en 2001, diplômé de Sciences Politiques à Paris, il était notamment passionné par l'économie et les débats politiques lors des élections municipales de 2008. Puis, lorsqu'il était étudiant, le cadet d'une famille de Hauts-Normands, qui a grandi dans l'Orne, est devenu directeur de campagne auprès de Joël Bruneau lors de son premier mandat. Cela lui a ouvert les portes de délégué municipal en mai dernier, avec une mission de taille : l'organisation du Millénaire de la ville, prévu en 2025.

"J'ai plein d'idées qui m'empêchent parfois de dormir, sourit-il. Mon premier challenge est de faire connaître notre histoire aux Caennais pour réussir ensuite à construire une programmation qui va au-delà. Il faut jouer sur le patrimoine, la singularité culturelle, économique et scientifique, car Caen, ce n'est pas que le château et Guillaume le Conquérant. Il faut être fier d'être Caennais, mais être aussi capable d'attirer des nouvelles entreprises, des compétences…"

Gabin Maugard, chargé du millénaire de la ville Impossible de lire le son.

Benjamin d'une équipe municipale déjà bien en place

À 27 ans, Gabin Maugard va jongler entre sa fonction de délégué de quartier dans le secteur du centre-ville et son poste de manager dans le cabinet d'audit KPMG. Tout cela en étant le plus jeune d'une équipe municipale qui a déjà l'expérience d'un mandat de six ans.

"Je suis quelqu'un qui adore le travail en équipe, je n'aime pas trop la vie en solitaire, raconte le petit nouveau. Mon adaptation s'est déroulée mieux que ce qu'on pouvait imaginer. Ce qui est sympa, c'est que je vais être le plus jeune de quelque chose encore six ans, même à 33 ans ! (rires)"