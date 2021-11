Deauville. Une vente aux enchères de yearlings avec moins d'acheteurs étrangers

L'une des ventes aux enchères les plus prisées dans le milieu équin débute ce mercredi 9 septembre à 14 heures. Pour la première fois de son histoire, la vente de yearlings de Deauville n'a pas lieu en août, au moment des courses, mais en septembre, coronavirus oblige.

"C'est pénalisant pour l'investissement des acheteurs hors Europe"

Les acheteurs étrangers seront sans doute moins nombreux. "Les Américains, Japonais, Australiens ou des pays du Golfe ne peuvent pas venir, regrette Alix Choppin, directrice marketing et développement chez Arqana, société organisatrice. C'est pénalisant, mais certains ont des courtiers en France pour permettre de voir les chevaux en vrai." Cette année, le jour de la vente, l'organisation permettra aux investisseurs d'enchérir à distance, via un live vidéo.

Les trois quarts des 500 poulains pur-sang sont nés en Normandie, entre février et mai 2019. Les autres viennent du sud-ouest de la France, mais aussi d'Europe : Irlande, Angleterre et Allemagne. Pour taper dans l'œil des investisseurs, il faut d'abord façonner les chevaux pendant plusieurs semaines. "Il y a un programme d'alimentation sur mesure, un suivi au niveau des dents, on le bichonne pour qu'il se présente dans sa robe de mariée le jour J !", sourit un éleveur du Calvados, qui présente sept yearlings cette année. "Les nouveaux investisseurs sont de plus en plus attentifs à l'attitude et la démarche du cheval."

Les poulains sont scrutés à la loupe par des acheteurs potentiels avant la réelle vente aux enchères.

Les potentiels acheteurs tentent de déceler les futures stars des courses hippiques depuis samedi dernier. Le jour J, certains sont prêts à mettre des millions d'euros sur la table… Record à battre : 2,6 millions d'euros !