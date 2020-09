Caen. Le cochon Gertrude, espoir branché des paraplégiques ?

Neuralink, l'une des sociétés du milliardaire futuriste Elon Musk, a implanté une puce connectée dans le cerveau d'un cochon cobaye nommé Gertrude. Pour capter sans fil, par le système Bluetooth, les signaux neurologiques commandant les mouvements de l'animal... Objectif à terme : rendre la mobilité aux humains paraplégiques en “contournant” leurs circuits neurologiques endommagés, grâce à une puce dans le cerveau, d'autres dans les membres, et un ordinateur entre les deux. “C'est comme une montre connectée dans votre crâne”, jubile Elon Musk : “à long terme, on pourra retrouver l'usage complet de son corps…” L'idée semble brillante. Mais les neurologues la réfutent, “à cause de la structure même du cerveau humain”.