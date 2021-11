Caen. Rendez-vous le samedi 5 septembre pour Place aux Assos

C'est le rendez-vous de la rentrée. La sixième édition de Place aux Assos a lieu samedi 5 septembre, malgré le contexte particulier. "Le monde associatif traverse une crise financière, beaucoup de manifs ont été annulées, certaines associations manquent de visibilité et de bénévoles", détaille Sophie Simmonet, maire adjointe en charge de la vie associative. Contrairement aux années précédentes, l'événement se déroule uniquement en trois lieux : place de la République, boulevard du Maréchal-Leclerc et place Saint-Sauveur. "Aucune démonstration n'aura lieu pour éviter des attroupements", annonce Sophie Simmonet. Le nombre d'associations est limité à 150 au lieu de 200, coronavirus oblige. "Le plus embêtant, c'est qu'on n'a pu faire aucune manifestation. On est présents sur tous les grands festivals comme Beauregard et Art Sonic, donc on n'a pas pu se faire connaître. Comme beaucoup d'associations, on manque de bénévoles", développe Bruno Le Richeux, président de Sid'accueil Normandie. Il espère pouvoir recruter des volontaires samedi prochain.