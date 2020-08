Caen. Tendance Ouest : les nouveautés de la rentrée 2020

Tout savoir de l'actualité de la région, au plus près de chez vous, c'est possible chaque matin grâce à la radio Tendance Ouest. Toutes les demi-heures dès 6 heures, puis toutes les heures à partir de 9 heures, la rédaction de la première radio indépendante de Normandie propose l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour démarrer sa journée du bon pied.

Vivement le week-end,

une escapade en direct

Nouveauté cette saison sur l'antenne : une émission itinérante, Vivement le week-end. Chaque vendredi, à 12 heures, la rédaction s'installe là où ça bouge pour recevoir des invités à bord de son studio mobile. Festivals, foires, salons, parcs... De Dieppe à Alençon, de Cherbourg à Lisieux, en passant par Caen, Rouen ou Cherbourg... De quoi animer votre fin de semaine en Normandie. Un rendez-vous qui se décline du lundi au dimanche avec L'agenda des sorties, diffusé à 9h20 et 12h20. Chaque samedi, à 10h43, c'est le spécialiste des sports, Sylvain Letouzé, qui présente les enjeux du week-end sur les terrains de foot, hand, basket, etc.

Côté journal, l'hebdomadaire Tendance Ouest est toujours au rendez-vous chaque mercredi, dans les agglomérations de Caen et Rouen. Avec une formule renouvelée depuis moins d'un an, pour tout savoir des ouvertures de commerces, des actus sport, des sorties et des sujets d'initiative qui valorisent ceux qui font bouger la ville aux cent clochers. Des articles sont aussi à retrouver chaque jour, en ligne, sur tendanceouest.com et sur l'application de la radio.