[Restaurant] Caen. Le fait maison est roi à "L'Okara"

Dès 6 h du matin, Mélissa et Virginie mettent la main à la pâte pour concocter leur menu du jour. L'une sur le salé, l'autre sur le sucré, chacune connaît sa mission, avec toujours le même fil conducteur : préparer des plats 100 % végétariens. "Je suis intolérante au lactose depuis onze ans", souffle Mélissa. "Moi, je ne mange plus de viande depuis deux ans, rétorque Virginie. Notre cuisine reflète notre manière de vivre."

"On ne jette rien, on transforme tout"

Chaque midi, "L'Oka'CARTE" propose un bol végétarien avec une base et des légumes différents, "en fonction des ventes de la veille. On évite le gaspillage. Un jour, avec 60 couverts, on n'a rempli qu'un demi sac-poubelle !", sourit Virginie. Il y a aussi "L'OKa'ROUL" qui propose soit un croque-monsieur revisité, un clafoutis sucré-salé ou un knack végétal. Ce midi, les cuistots avaient préparé avec amour un clafoutis à l'okara, cette pulpe que l'on retrouve lors de la préparation d'une boisson végétale, qui a d'ailleurs donné son nom au restaurant. "C'est une alternative à l'œuf ou au beurre. Je m'en sers pour faire les cookies par exemple", explique Mélissa. "L'okara est une pépite nutritionnelle", se permet d'ajouter son acolyte. Bien assaisonné, agrémenté de petites noisettes, de fines frites fraîches, de salade verte et de carottes râpées, ce plat est délicieux ! Je termine sur une note sucrée avec une verrine aux fruits de saison : crème d'amande, fève tonka fleur d'oranger et compotée d'abricot, rien que ça dans un pot de yaourt. "Tout notre mobilier et notre vaisselle sont de seconde main que l'on a récupérés à Emmaüs, dans une ressourcerie ou au restaurant Soul Ship qui vient de fermer", note Virginie. N'hésitez surtout pas à monter à l'étage, dans cette ancienne réserve d'épicerie totalement transformée en une salle de restaurant : vous trouverez du parquet vintage, des tables en bois et même un canapé !

Pratique. Ouvert le midi du lundi au vendredi. Tel : 09 83 48 12 59.