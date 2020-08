Rouen. Au restaurant, Mon P'tit Hanoï, les saveurs vietnamiennes dans l'assiette

Dans la discrète rue des Fossés Louis VIII à Rouen, entre l'espace du palais et la rue des Carmes, Mon P'tit Hanoï a ouvert ses portes en novembre dernier. "Ça fait sept ans que je suis arrivée en France, raconte Ha Durand, qui y a rencontré son mari, Guillaume. J'ai d'abord occupé plusieurs emplois mais je voulais travailler dans un restaurant pour mettre en valeur la cuisine vietnamienne et faire découvrir les plats typiques."

Le couple propose ainsi des "produits frais et faits maison" dans une ambiance typique avec de la décoration vietnamienne comme des tableaux tressés et peints en provenance directe du Viêt Nam. L'un représente d'ailleurs la rue du Gros-Horloge, signe du mélange culturel que symbolise l'établissement.

En entrée, forcément des nems !

Avec la vingtaine de couverts et la terrasse, le restaurant a l'avantage d'avoir une ambiance calme, loin d'autres établissements très fréquentés ou trop bruyants. Le midi, trois formules sont proposées à la carte allant de 13,50 € (entrée+plat ou plat+dessert) à 15,90 € (entrée, plat et dessert).

Mais comment commencer un repas vietnamien sans déguster de nems ? Entre poulet, porc, crevette ou même végétarien, le choix est large. Les nems au poulet sont croquants et la garniture est fondante.

En plat, je me laisse séduire par le bò bún, plat typique qui allie vermicelles de riz avec concombre, salade, cacahuètes et assaisonné par du soja, de la menthe et de la coriandre. L'assiette est généreuse avec de beaux morceaux de poulet (le bò bún existe aussi avec du bœuf, du porc, des crevettes ou du tofu).

Le bò bún, plat typique vietnamien. -

Un dessert à ne pas manquer

Je termine mon voyage gustatif par un dessert traditionnel, un chè khúc bạch mêlant de la gelée, du jus de litchi, des morceaux de fruits et des amandes. Une vraie découverte que je n'avais pas eu la possibilité de goûter dans d'autres établissements. À essayer sans hésiter.

Pratique. 30-32, rue des Fossés Louis VIII à Rouen. Tél. 07 62 66 03 60