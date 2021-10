Contournement Est de Rouen : le projet bute toujours sur la violette et la biscutelle !

“Ce dossier est pour nous absolument prioritaire”, a réaffirmé Pierre de Bousquet, préfet de Seine-Maritime (photo), à propos du contournement Est de Rouen, lundi 24 septembre au cours d’une conférence de presse.

Tellement prioritaire que le Directeur régional de l’Environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), sous l’autorité du préfet, ira à Bruxelles le 3 octobre pour défendre le projet auprès des institutions européennes, très sensibles au sort de la violette de Rouen et de la biscutelle... Ces deux plantes endémiques poussent en effet du côté de Belbeuf-Saint-Adrien, où est envisagé le passage d’un viaduc. Or, le deuxième scénario pose également problème, puisque le viaduc déboucherait rive gauche au niveau d’un captage d’eau potable de première importance. En cas d’accident, “un produit chimique se retrouverait en six heures dans la nappe”, a confié le préfet.

Casse-tête, donc. Car sans accord de Bruxelles sur les questions environnementales, le projet serait dans l’impasse.