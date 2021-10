L'Université de Rouen fourmille de projets

“Nous voulons élargir l’offre de masters et de doctorats bilingues. Nous avons actuellement un peu plus de 11 % d’étudiants étrangers mais il faut faire encore mieux”, souligne Cafer Özkul, président de l’Université de Rouen.

Pour augmenter cette visibilité, Cafer Özkul appelle de tous ses vœux à la fusion des pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) normands. “Un seul PRES Normandie nous permettra de mutualiser nos moyens et ainsi nous rendre plus visible au niveau national et international.”

Ecole d’ingénieurs et Sciences Po

Le président de l’université a également annoncé qu’une école d’ingénieurs interne devrait prochainement voir le jour. Des concertations seront organisées afin de déterminer le choix des spécialités qui y seront enseignées. “Nous disposons de classes préparatoires qui fonctionnent bien et aimerions garder nos meilleurs étudiants.” Cette conférence a aussi été l’occasion d’évoquer la création d’un institut d’études politiques de province. L’université n’a pas fini de se développer.