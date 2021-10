Le Havre. Jobs d'été : qu'est-ce qui motive les étudiants ?

Pour les étudiants, cette période estivale est souvent synonyme de job d'été. Selon l'observatoire national de la vie étudiante, 80 % des étudiants souhaitaient travailler cet été. Mais avec la crise sanitaire, 28 % n'ont pas pu le faire alors qu'ils le souhaitaient. Parmi les motivations : se faire une expérience et gagner de l'argent.

"Une fierté"

C'est le cas de Clément Hauguel, 20 ans, de Montivilliers. Il vient d'obtenir son BTS Tourisme au lycée Jean d'Arc de Sainte-Adresse. De fin juin à la mi-juillet, il a travaillé pour la Ville du Havre pour désherber dans les quartiers de Caucriauville et Aplemont. Même si ce travail manuel ne correspond pas à ce qu'il souhaite faire plus tard, c'est "quand même de l'expérience. Sur le CV, ça montre qu'on est volontaire". Il y a aussi l'aspect financier, pour payer l'entretien de sa voiture et en profiter pendant les vacances. "C'est une fierté de s'acheter des choses avec son propre argent."

Clément Hauguel a été recruté cet été par la Ville du Havre pour désherber deux quartiers. - Gilles Anthoine

Cette année, la Ville du Havre a recruté 161 étudiants (entre juin et septembre) sur 241 besoins des services. Le reste est pourvu par le pool des remplaçants. Les étudiants issus du territoire de la communauté urbaine sont généralement affectés trois semaines en moyenne afin d'accueillir le plus de jeunes possible. Un jeune ne peut pas être recruté deux années de suite.