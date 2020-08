[Rencontre] Orne. Curtis, fier d'être maître-nageur !

Ils passent les mois de juillet et d'août à arpenter le sable. Ils sont bronzés. Ils sont maîtres-nageurs, plus précisément BNSSA (Brevet national de sauvetage et de sécurité aquatique), un métier beaucoup plus éprouvant qu'il n'y paraît. Surtout lorsqu'il y a beaucoup de vacanciers et d'enfants sur le sable et dans l'eau, comme lors des très fortes chaleurs actuelles. Pas le droit à l'erreur. "Ça court et ça crie, et nous devons rester très vigilants", explique Curtis, BNSSA à la plage du plan d'eau de La Ferté-Macé.

À part de la bobologie, pas de gros soucis depuis le début de l'été : "Il faut être réactif et savoir où aller et quand y aller. On a parfois des soucis de transparence de l'eau avec une visibilité de seulement un mètre et si quelqu'un coule, on a du mal à le voir. Il faut bien dormir le soir, on finit la journée HS", explique Curtis, content car "les gens sont heureux d'être là, ils nous sourient et nous disent merci quand ils repartent le soir". Face à la canicule, son conseil : "Bien s'hydrater, se baigner souvent, et se mettre à l'ombre."