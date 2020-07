Évreux. Ouverture du village des sports et de la culture

Ça va amuser les enfants et les adolescents. Du samedi 25 juillet au dimanche 16 août 2020, le village des sports et de la culture reprend ses droits auprès du Bel Ébat à Évreux (Eure). Les animations favorites sont de retour : tyrolienne, bassin à pédalos, accrobranche et structures gonflables. Au programme également, de la gymnastique maternelle, des jeux de plein air, des aires de jeux sur sable (volley, sandball, etc.) sur le terrain de basket.

À chaque édition son lot de nouveautés avec un circuit pour quads à pédales et un plan d'eau pour skimboard (sport de glisse qui a des points communs avec le surf).

Et pour renouveler l'appétit des jeunes, une nouvelle activité à sensation sera mise en place chaque semaine : pour la semaine d'ouverture un " bungee " éjection (projection en hauteur à une quinzaine de mètres) qui promet des frissons.

Comme les années précédentes, les différents acteurs locaux du champ culturel s'associent au village des sports et de la culture. Ainsi la médiathèque Rolland-Plaisance, les archives municipales, le Médiabus, la maison des Arts Solange-Baudoux ou encore la Maison de l'Enfant et des Découvertes proposeront des ateliers ludiques, des démonstrations initiations, des expositions…

En raison des risques sanitaires, 500 personnes maximum simultanément et port du masque obligatoire pour les accompagnants.