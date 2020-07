Seine-Maritime. Un été au Havre séduit les vacanciers

Pour visiter une ville, il existe plusieurs façons. Vous pouvez par exemple découvrir Le Havre en profitant de l'événement Un été au Havre, qui a débuté le samedi 11 juillet. Il se déroule jusqu'à début octobre. Au programme : 18 œuvres et installations dans l'espace public, quatre parcours d'art dans la ville et trois grandes expositions. Le thème cette année : regarder la mer.

C'est devant Monsieur Goéland, personnage créé par Stephan Balkenhol, debout sur son perchoir, le regard pointé sur l'horizon, installé sur la place du Vieux-Marché, que s'est arrêtée une famille des Yvelines, venue passer une semaine de vacances en Seine-Maritime. Myriam, la maman, est conquise par la cité Océane. "C'est le début de la visite. On a commencé le parcours depuis le centre historique. On va d'œuvre en œuvre. Les animateurs des stands sont très accueillants, avec des explications très claires. C'est une façon de parcourir la ville de façon sympa. La Catène de containers est très marquante. Et je trouve que l'œuvre sur la façade de l'hôtel de ville (du sculpteur allemand Rainer Gross. Il s'agit d'une structure linéaire de lattes noircies, qui se déploie sur une grande partie de la façade de l'édifice, NDLR), c'est aérien, ça ne dénature pas la façade et j'espère qu'elle restera."