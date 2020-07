Hérouville-Saint-Clair. Le festival Beauregard annonce cinq premiers noms pour 2021

On connaissait les dates de l'édition 2021 mais pas encore la programmation. Compte tenu du contexte, qui a coûté l'annulation du festival qui devait se terminer ce dimanche, les organisateurs de Beauregard ont voulu faire plaisir à leurs festivaliers en annonçant un an plus tôt cinq premiers noms qui devaient être là cette année. Archive, Catherine Ringer, Metronomy, PNL et Sum 41 se sont ré-engagés. Ils seront à retrouver sur scène du 1er au 4 juillet 2021.