Elbeuf. La piscine olympique de la Cerisaie rouvre ses portes

Fermée depuis la mi-mars en raison de l'épidémie de Covid-19, la piscine olympique de la Cerisaie à Elbeuf prépare sa réouverture, prévue le lundi 29 juin. Des mesures spécifiques à la situation sanitaire sont mises en place :

• L'accès à l'établissement est interdit aux personnes présentant des signes respiratoires du Covid-19, notamment toux, essoufflement, difficultés respiratoires, ou digestifs (diarrhée).

• Pour la sécurité sanitaire des usagers et notamment le point clé du respect de la distanciation sociale de 1 mètre, la fréquentation maximale instantanée de l'établissement en période de pandémie Covid-19 sera abaissée, à 250 personnes.

• Les entrées doivent être réservées pour les activités suivantes : aquagym et aquabike, uniquement pour les abonnés PASS.

Par ailleurs, le port du masque est obligatoire pour les usagers de 11 ans et plus, en dehors des douches et des espaces de baignade.

En fonction de l'évolution de la situation, l'activité pourra être réorganisée.