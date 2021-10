Orne. L'étang de Saint-Gervais-du-Perron : le paradis des petites bêtes

L'étang de Saint-Gervais-du-Perron, à une dizaine de kilomètres au nord d'Alençon, est le refuge de plusieurs espèces de grenouilles. L'étang, ses zones humides et ses plantes aquatiques sont l'écrin parfait pour accueillir les amphibiens. Et les grenouilles ne sont pas les seules à apprécier ce petit plan d'eau : dans l'étang, des brochets nagent avec d'autres poissons. Des poules d'eau, martins-pêcheurs et libellules font également partie du paysage marécageux. Dans la nature qui entoure ce petit bassin, il est possible de retrouver la trace de blaireaux et de chevreuils dissimulée entre les chênes, érables et noisetiers. Un sentier banalisé a été installé pour pouvoir se balader autour du plan d'eau. Le Parc naturel régional Normandie-Maine propose des visites guidées pour découvrir cette faune et cette flore autour de l'étang.

Pratique. D 758, Saint-Gervais-du-Perron. Renseignements visites guidées au 02 33 81 75 75. 2,50 € (gratuit pour les moins de 12 ans)