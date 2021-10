[Replay] Alençon. Élections municipales : revivez le débat d'entre-deux tours

Les quatre têtes de liste au second tour des élections municipales à Alençon ont participé, le vendredi 19 juin, à une heure de débat, de 12 heures à 13 heures, en direct depuis nos studios de Tendance Ouest : Joaquim Pueyo, arrivé en tête du premier tour, devant Sophie Douvry, Emmanuel Darcissac et Pascal Mesnil.

Une campagne sous le signe du Covid-19

La campagne de ce second tour se fait à coups de communiqués interposés, affirmant tour à tour que le maire sortant a "instrumentalisé le Covid en se mettant systématiquement en avant", ou bien que le député "n'aurait pas dû aller à un concert dans une maison de retraite", ou encore que "ne pas fusionner les listes de gauche, c'est une rupture historique".

Joaquim Pueyo.

Côté programmes, si Sophie Douvry affirme que ses "thèmes principaux restent l'économie et l'environnement, qui sont plus que jamais d'actualité", Emmanuel Darcissac rétorque qu'"il va falloir être plus rapide et assumer ce rebond d'après-crise".

Sophie Douvry.

Alors que l'Unédic prévoit 900 000 pertes d'emploi en France, qu'à Alençon, SPB a annoncé supprimer 40 postes, Pascal Mesnil "veut une étude pour savoir, à Alençon, combien de personnes vivent sous le seuil des 870 €/mois". Sophie Douvry, elle, craint "une population fragilisée économiquement, mais aussi psychologiquement". Alors que la Convention citoyenne pour le climat rend ses conclusions, Pascal Mesnil propose "une aide à l'achat de vélo à assistance électrique entre 3 et 400 €, ainsi que la gratuité progressive des transports en commun, avec la gratuité dès septembre pour scolaires".

À la question très personnelle de savoir en quoi eux s'engagent au quotidien, Joaquim Pueyo déclare dans un grand éclat de rire : "Je suis un marcheur, mais dans le sens physique du terme" (il est candidat face au candidat LREM Emmanuel Darcissac, NDLR).

Emmanuel Darcissac.

Après la journée nationale du mardi 16 juin, lors de laquelle les personnels hospitaliers sont descendus dans les rues, Emmanuel Darcissac, au contraire de Joaquim Pueyo, pense que le maire, président du conseil de surveillance, a un pouvoir d'intervention. Pascal Mesnil, lui, dénonce avec virulence que "38 lits en moins depuis le Covid à l'hôpital d'Alençon, c'est scandaleux !"

Pascal Mesnil.

Quant à la question de ramener de la population active en ville, donc des consommateurs, Joaquim Pueyo affirme "qu'il faut repeupler le centre-ville en y rénovant des appartements. Les gens qui y habitent consomment dans le centre." Pour Emmanuel Darcissac, "il faut faire venir de nouvelles enseignes, favoriser l'animation du centre-ville et amplifier la dynamique touristique".