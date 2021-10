Caen. Permis de conduire : ça bouchonne pour la reprise des examens

Les examens du permis de conduire ont repris le lundi 8 juin dans le Calvados. Et les places sont limitées : "La première semaine, au centre d'examen de Carpiquet, il n'y avait que 20 places pour toutes les auto-écoles. C'est très compliqué de présenter des candidats", regrette Philippe Lécouflet, directeur de l'auto-école Accès Permis à Caen. "Nous sommes obligés d'être plus sélectifs et de présenter des élèves qui ont un bon niveau, pour libérer des places." C'est une situation qui inquiète aussi les principaux concernés, à savoir les élèves des auto-écoles. Émeline Sourdot devait passer son permis pendant le confinement. "J'avais peur d'avoir perdu des acquis. Je me réhabitue à conduire, mais je n'ai toujours pas de date prévue pour passer mon permis, donc j'attends."

Si l'attente est si longue, c'est aussi à cause des mesures sanitaires : "On doit patienter 15 minutes entre chaque passage, pour aérer la voiture. Et pendant toute la durée de l'examen, les fenêtres sont ouvertes, décrit Philippe Lécouflet, s'il pleut, l'examen est annulé !"