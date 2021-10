Météo du jeudi 27 septembre

De l'est des Pyrénées au pourtour du Golfe du Lion, à PACA, la Corse et au sud de Rhône-Alpes, les conditions seront nettement plus calmes. Le temps sera sec le matin sous un ciel voilé, l'après-midi les nuages s'épaissiront mais ils ne donneront que quelques gouttes, voire une ondée sur l'île de Beauté.



Ailleurs, le temps sera variable, avec alternance de périodes ensoleillées et de passages nuageux, parfois accompagnés d'averses. Ces dernières seront fréquentes et ponctuellement orageuses dès le matin sur une large moitié nord-ouest.



Dans l'après-midi, les averses seront plus marquées, parfois orageuses et plus fréquentes surtout des côtes de Manche et des frontières du nord à l'Auvergne et au Nord-Est. Elles deviendront plus rares à l'ouest et au sud, de la façade atlantique aux Pyrénées et au sud du Massif central où l'on appréciera le retour de plus larges éclaircies.



Il fera un peu plus frais le matin, le plus souvent entre 7 et 11 degrés dans les terres.



Les maximales seront stationnaires ou en légère hausse du sud-ouest au nord-est : 14 à 19 degrés sont prévus sur les deux tiers nord, de 18 à 21 degrés sur le sud-ouest, 21 à 25 sur le sud-est, jusqu'à 26 en Corse.