Grandparigny. L'abattoir public ferme ses portes pour raisons sanitaires

C'est le dernier abattoir public de la Manche depuis la fermeture de celui de Cherbourg. L'abattoir intercommunal de Grandparigny, près de Saint-Hilaire-du-Harcouët, est fermé depuis lundi 8 juin, sur décision préfectorale à cause de graves manquements sanitaires. Situation paradoxale, l'établissement, qui emploie une bonne vingtaine de personnes, est en liquidation judiciaire depuis fin mars. Pourtant, depuis quelques semaines, son activité avait considérablement augmenté du fait de la fermeture du site cherbourgeois et des changements de mode de consommation imposés par le Covid-19 (priorisation du circuit court par les consommateurs). Des travaux de mises aux normes doivent être effectués rapidement, pour que le site puisse rouvrir au plus vite.