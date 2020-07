Seine-Maritime. L'abbaye Saint-Wandrille, un patrimoine toujours en activité

Fondée en 649 par Saint-Wandrille, l'abbaye installée au bord de la Fontenelle accueille toujours une petite communauté de moines bénédictins, partageant leur temps entre travail et prière, qui tiennent une boutique de produits artisanaux, où est vendue la bière qu'ils produisent sur place. En juillet et août, trois visites guidées sont proposées tous les jours, à 11 h 30, 15 heures et 16 heures. Grâce aux guides, vous pourrez découvrir une partie des bâtiments de la clôture, notamment la cour d'honneur classique et le cloître gothique, mais aussi les superbes ruines de l'ancienne abbatiale, la chapelle de Notre-Dame de Caillouville et de l'église Saint-Pierre.

Pratique. De 0 à 4 €. Tél. 02 35 96 23 11