Caen. Mort de George Floyd : 1 500 personnes réunies

Après la mort de George Floyd, les manifestations contre les violences policières et le racisme se multiplient partout dans le monde, notamment en France, comme à Caen, le vendredi 5 juin devant la place du théâtre. Des manifestants ont commencé à se rassembler vers 18 h 30. Ils étaient "1 500 en début de manifestation", selon la préfecture du Calvados, à s'être réunis pour rendre hommage à cet homme noir dont les images de l'interpellation ont été vues sur Internet dans le monde entier. On y voit George Floyd allongé au sol, le cou sous le genou d'un policier, l'immobilisant et l'empêchant de respirer. À Caen, le rassemblement s'est terminé aux alentours de 21 h 20. Aucun heurt n'était à signaler, selon la préfecture.