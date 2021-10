Saint-Lô. 6 juin 1944 : à 8 ans, Michel Pommier découvre le chocolat

Haut comme trois pommes, Michel Pommier était un petit garçon insouciant et surtout inconscient des événements historiques qui se déroulaient sous ses yeux d'enfant. Michel Pommier a vécu la guerre, le débarquement et la bataille de Normandie au gré des défaites et des victoires, protégé -un peu- par les "grands" des horreurs de la guerre. Le ventre souvent vide, mais le sourire aux lèvres, malin comme un singe, Michel Pommier ne veut pas embellir l'Histoire ni la dramatiser 76 ans après. Ses petites histoires composent la grande, comme beaucoup d'autres, en marge des " héros ".