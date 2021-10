Evasion à Caen : on le retrouve dans le conteneur

Dans le fourgon qui le ramène vers Le Mans, après avoir été condamné à trois ans de prison contre deux en première instance, le prévenu "se sent mal, il est pris de violents spasmes". Rue de Falaise, les gendarmes entreprennent alors de le faire sortir du véhicule. O. en profite pour fuir à toutes jambes.

Il est interpellé deux heures plus tard, grâce au concours d’un chien Saint-Hubert, qui renifle sa trace jusqu’à un conteneur à verres de la Guérinière, dans lequel il s’est réfugié. En comparution immédiate vendredi 21 septembre, le prévenu indique avoir obéi à une pulsion pour rejoindre sa compagne qui venait de faire une fausse couche. Maître Clément Picard, son avocat, plaide la dispense de peine pour un acte qui, avant 2004, était répertorié comme "un appel plus ou moins irrépressible vers la liberté, d’un homme qui en était privé".

Sur les six mois requis contre O.A, quatre lui sont affectés par le tribunal qui le renvoie directement en prison. Avec 27 mentions à son casier, le prévenu a dorénavant neuf ans et six mois d’incarcération à effectuer.