Caen. Des terrasses supplémentaires pour les bars

Avis à tous les amateurs de soirée ! À l'approche de la saison estivale et pour accompagner les bars et restaurants qui viennent d'ouvrir leurs portes, ce mardi 2 juin, la Ville de Caen met en place une "Opération terrasses". "L'objectif est de faire en sorte qu'en utilisant gratuitement l'espace public, ils puissent récupérer ce qu'ils perdent à l'intérieur", explique le maire Joël Bruneau. Ainsi, tant que les règles sanitaires sont imposées, les bars situés Quai Vendeuvre pourront étendre leur terrasse sur le trottoir ou certaines places de parking au-devant de leur établissement mais pourront surtout installer des places supplémentaires de l'autre côté de la rue, au niveau de la balade piétonne le long du port. Ces bars seront exonérés de la taxe sur les enseignes et la taxe de droit de terrasse. Les bars de la place de la République et de la place Saint-Sauveur pourront aussi installer des tables directement sur les deux places. "Cela sera aménagé de façon à ce que les piétons, personnes à mobilité réduite ou encore les vélos puissent toujours circuler", rassure le maire de Caen.

