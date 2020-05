Musique. "76 sur la plaque" : le premier média rap de Seine-Maritime

Un média rap en Seine-Maritime. Il s'appelle "76 sur la plaque", disponible sur Facebook, Instagram et Snaptchat. A l'origine du projet, Ulrick Cordier, le frère du rappeur fécampois Cordier. Il a profité du confinement pour finaliser son projet, avec la collaboration de plusieurs rappeurs du département (Dieppe, Fécamp, Rouen, Le Havre, Bolbec, Cléon ou encore Elbeuf). Pour le lancement du média, une compilation sera lancée le vendredi 29 mai avec 24 artistes, dont RMCY qui a réalisé pour l'occasion le titre Corda. Un clip a été tourné à Gonfreville-l'Orcher et sur le port du Havre. Ulrick Cordier souhaite créer une vraie communauté du rap en Seine-Maritime. "Avant on était chacun de son côté. Ça va permettre de faire découvrir des talents."