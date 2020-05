Votre horoscope signe par signe du mardi 19 mai

BELIER

Vous rencontrez un petit problème de famille, très courageusement et sans vous énerver, vous prenez les devants, vous réglez la situation

TAUREAU

Des imprévus dans vos projets vous perturbent et vous gâchent votre humeur pour la journée ! Relativisez, ça ira mieux rapidement

GEMEAUX

Vous voulez être le seul patron chez vous, mais vos proches ne l'entendent pas ainsi ! Tempérez vos pulsions, rien de bon ne sortira d'un tel comportement

CANCER

Un de vos amis a besoin de conseils concernant sa vie affective, sans juger ses actions, vous lui donnez votre opinion avec la plus grande sincérité

LION

Un peu de fatigue morale, mais rien de bien sérieux, très rapidement vous arrivez à vous remotiver et à reprendre le dessus sur une situation qui vous pèse

VIERGE

Vous n'en pourrez plus de ces secrets chuchotés en famille et même pas dans votre dos. Vous exigerez d'en savoir plus pour comprendre ce qui se passera

BALANCE

Vous déborderez d'idées pour améliorer votre situation matérielle, mais toutes ne seront pas très réalistes. Mettez de côté votre indépendance d'esprit et demandez conseil à des spécialistes

SCORPION

Si vos contrariétés vous pèsent sur l'estomac, évitez de manger des plats trop lourds que vous auriez du mal à digérer

SAGITTAIRE

Un caractère lunatique et renfermé est présent toute la journée. Vous composez avec, mais ça vous fatigue ! Vivement demain.

CAPRICORNE

Prenez la peine d'appeler votre famille et amis, vous ferez des heureux et vous renforcerez des liens puissants qui peuvent toujours s'avérer utiles ou réconfortants à long terme.

VERSEAU

Vous passez votre journée à faire la loi, vous vous fatiguez tout seul. Cherchez le calme, détendez-vous

POISSONS

Vous êtes particulièrement vigilant et minutieux dans tout ce que vous entreprenez. Ce bon comportement va vous permettre de mener à bien toutes vos tâches, d'être performant et de gagner du temps - Que du positif !