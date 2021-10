Hand (N1M) : débuts en fanfare pour le Caen Handball

Les Vikings ont brillé devant leur public, dimanche 16 septembre (33-29). Ils ont fait la course en tête d'un bout à l'autre de la rencontre. "Je suis content pour eux, souligne Christian Le Moal. Ils ont travaillé beaucoup et cette victoire valide plein de choses".

Ce résultat, que l'entraîneur caennais et son capitaine Romain Capelle qualifient d'exploit au vu de la différence de niveau annoncée sur le papier, s'est construit dès les premières minutes de jeu. Efficaces en attaque, soutenus par un Badreddine Somaï solide devant son but, Caen a rapidement creusé un mini-écart (4-1, 7'). Le retour des Charentais juste avant la mi-temps (16-16, 30') n'a pas fait perdre la sérénité des joueurs locaux.

"Ils étaient presque plus confiants que moi", sourit Christian Le Moal. Caen est reparti de l'avant à la faveur d'une défense bien en place, d'attaques rapides efficaces et d'un deuxième gardien, Hamdi Habacha, au moins aussi performant que son binôme. "On n’a pas de projet contrairement aux autres années, le but c’est de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens qui viennent", indique Christian Le Moal. Première mission accomplie, place maintenant au déplacement à Rezé, samedi 22 septembre.