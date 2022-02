Rouen. Pour les taxis, "l'activité a baissé de 90 % voire plus"

Avec les mesures de confinement, les déplacements sont fortement limités. Si les transports en commun ont réduit leurs horaires, les taxis, eux, sont en grande difficulté. "L'activité a baissé de 90 % voire plus, donc c'est très compliqué", annonce François Deloignon, président de la société des Taxis jaunes Rouen métropole qui regroupe 128 chauffeurs.

Les chauffeurs à l'arrêt

"Nous avons un peu plus de 80 % de la flotte de chauffeurs qui ne sort plus, il n'y a pas assez d'activité pour tout le monde. On essaye de maintenir un service 24h/24 pour pouvoir continuer à servir nos clients et notamment les services d'urgence et le transport de malade." Les chauffeurs se sont d'ailleurs adaptés aux règles sanitaires, avec la désinfection de leur véhicule après chaque client et, pour certains, des vitres en plexiglas afin d'assurer une séparation dans le véhicule.

Malgré tout, "c'est très, très calme", indique François Deloignon, qui espère une reprise d'activité progressive après le déconfinement le lundi 11 mai, "il va sans doute y avoir de la casse, mais on essaye d'aider au mieux les chauffeurs, ce n'est pas simple".

Difficulté financière

Le chômage partiel n'est pas possible pour les chauffeurs qui sont des artisans, "quand ils restent chez eux, c'est zéro", souligne François Deloignon. Des aides de l'État ont été sollicitées, "mais ça va être très compliqué et on est dans le flou sur la suite".

Le président des Taxis jaunes Rouen métropole formule d'ailleurs une proposition : distribuer les masques qui doivent être mis à disposition du grand public. "On a même la possibilité d'entreposer et de dispatcher ensuite sur le territoire", lance François Deloignon.

En attendant, les artisans taxis continuent à se mobiliser pour le personnel soignant, en les transportant, mais aussi en les remerciant, comme ils l'ont fait en début de semaine devant le CHU de Rouen.