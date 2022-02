Normandie. Le Tour Voile 2020 est annulé

Pêche, Mer. Le Tour Voile 2020 est annulé et un report de la compétition n'est pas possible expliquent, ce jeudi 16 avril, les organisateurs. L'événement devait se tenir du 3 au 19 juillet, entre Dunkerque et Nice. Les équipages devaient faire étape les 6 et 7 juillet à Dieppe (Seine-Maritime) et les 8 et 9 juillet à Barneville-Carteret (Manche).