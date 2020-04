Mondeville. La vente de petit matériel de bricolage en ligne explose chez Bricozor

De nombreux magasins ont baissé le rideau depuis le début du confinement. Pour cette plateforme en ligne de vente de matériaux d'outillage, de bricolage ou de quincaillerie, l'activité est loin d'être arrêtée. Une grande partie des salariés est en télétravail pour répondre aux questions des clients, mais cinq autres logisticiens, eux, sont à l'entrepôt pour préparer les commandes. Et elles sont nombreuses, puisque dix à quinze camions sont chargés par jour.

Certaines régions difficiles à livrer

François Dollet, responsable achat chez Bricozor, remarque cependant un changement dans l'acte d'achat. "Les articles sont différents par rapport à la normale, explique-t-il. Les clients commandent plus de petits produits." Selon le directeur, les gens profitent du confinement pour faire des travaux ou bricoler dehors.

L'entrepôt de Bricozor est situé à Mondeville, près de Caen, mais il livre partout en France. En revanche, certaines régions sont difficiles à atteindre en raison de la crise sanitaire. "On a du mal à livrer l'est de la France et la région parisienne", conclut Nicolas Guelle, le directeur.