Normandie. Coronavirus : les décès s'envolent mais les hospitalisations stagnent

Vingt morts de plus à cause du coronavirus ce mardi 7 avril dans les hôpitaux de Normandie, c'est le triste résultat du bilan quotidien publié par l'Agence régionale de santé. Ce sont désormais 147 personnes qui sont décédées dans les hôpitaux de la région depuis le début de l'épidémie. Bonne nouvelle en revanche, si l'on regarde le nombre de personnes hospitalisées, à savoir 713, soit une de plus que la veille.

On approche par ailleurs la barre des 400 patients guéris et retournés à domicile après hospitalisation.