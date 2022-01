Normandie. Coronavirus : 16 morts de plus pour débuter la semaine

Seize personnes porteuses du coronavirus Covid-19 sont mortes à l'hôpital ce lundi 6 avril en Normandie, portant à 127 le nombre de victimes de la maladie, un mois après son arrivée dans la région.

Les départements le plus touchés ce jour sont le Calvados, avec sept décès, et la Seine Maritime, avec cinq décès, puis l'Eure et la Manche, avec chacun deux décès recensés par l'Agence régionale de santé lors de son bilan quotidien.

223 personnes étaient encore en réanimation dans les hôpitaux de Normandie, ce lundi. Parmi elles, se trouvent les dizaines de patients transférés des régions en tension vers la Normandie.