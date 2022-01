Normandie. Covid-19 : Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, est guéri

Jean-Luc Brunin, l'évêque du Havre, l'avait annoncé le jeudi 2 avril, sur le site internet du diocèse du Havre. "Quelques jours après mon retour de visite ad limina à Rome, j'ai été rattrapé par une mauvaise fièvre. Plusieurs jours durant, j'ai eu une température élevée. Le test effectué s'est révélé être positif au coronavirus."

Jean-Luc Brunin, Evêque du Havre Impossible de lire le son.

Jean-Luc Brunin n'a pas développé de complication respiratoire. L'évêque indique que les médecins le considère maintenant comme guéri, mais il avoue avoir encore besoin de repos pour reprendre des forces. Dans son message, il remercie le "personnel médical et infirmier compétent et investi. Chaque jour, j'ai porté dans la prière les personnes affectées et celles qui, hélas, en sont décédées".

Message de Pâques - Diocèse du Havre