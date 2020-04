Coronavirus. Six décès supplémentaires en Normandie

Samedi 4 avril, l'Agence régionale de santé (ARS) a publié le bilan de la journée sur la pandémie de coronavirus en Normandie.

Au total, 677 personnes sont hospitalisées en Normandie, soit une hausse de 19,61 % sur les 72 dernières heures. Le département de Seine-Maritime est toujours le plus touché avec 350 individus hospitalisés. On en compte 130 dans le Calvados, 69 dans l'Eure, 65 dans la Manche et 63 dans l'Orne. Parmi eux, 209 sont en réanimation dont les patients transférés d'île-de-France. Pour rappel, ils ont été accueillis vendredi 3 avril dans les différents hôpitaux.

Presque 100 décès en Normandie

Selon l'ARS, six personnes supplémentaires sont décédées du Covid-19 : deux dans le Calvados, une dans l'Eure, une dans la Manche, et deux en Seine-Maritime, ce qui porte le nombre de décès total sur la région à 99 (âge médian de 82 ans). Du mardi 24 février à aujourd'hui, 1 843 personnes ont été testées positives au virus en Normandie.

À noter que 296 personnes sont sorties des établissements de santé et sont retournées à leur domicile.