Restaurant : L’ardoise, rue du Vaugueux à Caen

C’est l’un des plus petits établissements dans lequel nous nous sommes attablés à Caen. L’Ardoise, rue du Vaugueux, compte seulement à l’intérieur une poignée de tables. Mais il peut se targuer d’avoir une belle véranda et une très grande terrasse, lui offrant ainsi un potentiel supplémentaire et un panorama très agréable sur la rue principale du quartier.

Ce jour-là, le soleil était de la partie. Je me suis installé à l’extérieur.La formule de l’établissement propose pour 12€ une entrée et un plat ou un plat et un dessert. Au menu : un melon jambon fumé ou un crostini de chèvres au miel pour les entrées, une escalope normande, une pizza au chèvre et lardons, une galette oeuf, fromage et chorizo, ou une bruschetta tomate mozarella pour les plats. J’ai choisi le crostini. Servi sur de la salade avec un quartier de melon, c’est frais. Le miel n’est toutefois pas assez goûtu pour moi.

Crumble au parmesan

En plat, j’ai opté pour la galette. Elle est copieuse. Si j’avais choisi la version plat et dessert, choix m’aurait été donné entre un café gourmand, une glace deux boules ou une crêpe au chocolat.

L’Ardoise propose également une formule entrée, plat et dessert pour 15€. Dans celle-ci, en entrée, un jambon fumé et son crumble au parmesan. Bonne idée pour une prochaine visite !

Pratique. L’Ardoise, 24-26 rue du Vaugueux à Caen. Tél. 02.31.94.52.91.