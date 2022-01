Seine-Maritime. Comment font les ports face au coronavirus ?

Le trafic maritime des marchandises n'est pas à l'arrêt en cette période d'épidémie du coronavirus. Bien au contraire. "On a une campagne céréalière, notamment à Rouen, qui est encore une fois, cette année, une campagne record, annonce Laurent Foloppe, directeur commercial et marketing d'Haropa, qui regroupe les ports du Havre, de Rouen et de Paris. L'activité containers fonctionne aussi, au Havre comme à Rouen."

Maintenir l'activité

Pas question pour les ports de réduire leurs activités, même s'ils se sont adaptés en conséquence avec des mesures sanitaires et du télétravail pour les salariés qui le peuvent. "Nous nous assurons que nos trois ports de l'axe Seine puissent fonctionner normalement", indique Laurent Foloppe.

Compte tenu de l'activité propre aux ports, des employés sont mobilisés sur le terrain, mais "nous organisons différemment les équipes", explique Laurent Foloppe. Le plan de continuité de l'activité est en place depuis le mardi 16 mars sur les trois ports où, tous les jours, des points sont réalisés par les équipes pour assurer l'accueil des navires.

Laurent Foloppe Impossible de lire le son.

Les agents engagés

Avec cette crise sanitaire, c'est une nouvelle période qui s'est ouverte pour Haropa, quelques semaines seulement après d'importantes grèves au port du Havre notamment, liées à la réforme des retraites. "Ça me rassure de voir que l'activité reste au rendez-vous", se satisfait Laurent Foloppe. Le port du Havre s'était mobilisé pour un plan de relance et d'attractivité après ces grèves des agents.

Laurent Foloppe Impossible de lire le son.

"Ça montre aussi la capacité de mobilisation du personnel, et notamment des dockers, qui sait répondre à la demande quand il faut y répondre [...] On a aujourd'hui du personnel extrêmement mobilisé pour faire en sorte que l'activité fonctionne", ajoute le directeur commercial et marketing d'Haropa.