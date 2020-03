Coronavirus. L'Association des paralysés de France auprès des personnes handicapées

La solidarité est à l'œuvre pour les personnes les plus fragiles et vulnérables pendant le confinement. C'est le cas notamment des personnes en situation de handicap, qui n'ont pas la possibilité de s'organiser seules à la maison. En Seine-Maritime, l'accueil au public de l'Association des paralysés de France (AFP) est fermé, mais la permanence téléphonique reste ouverte. "On appelle tous nos adhérents pour être sûr que tout va bien, qu'ils ne sont pas en rupture d'aide humaine et que leur frigo est bien rempli", explique Louise Charvet, directrice territoriale des actions associatives de l'APF pour la Seine-Maritime.

En cas de problème, "on va s'appuyer sur le voisinage des personnes, sur d'autres associations ou le CCAS des communes en cas d'urgence sociale, et, en cas d'extrême urgence, on fera appel à des services d'intervention à domicile qui existent au sein de notre association", explique-t-elle.

Les 235 adhérents sont contactés une fois par semaine, les plus fragiles un peu plus.

Rompre l'isolement

Au-delà de cette vigilance essentielle, l'association a aussi mis en place des actions pour tenter de rompre l'isolement et la solitude, comme des animations virtuelles via les réseaux sociaux et le blog de la délégation. "On va proposer des liens pour écouter un concert, pour visiter virtuellement un musée ou d'écouter une interview sur un livre", détaille la responsable.

Un concours photo a aussi été lancé. "On propose de faire des petites photos rigolotes et de nous les envoyer pour qu'on puisse les diffuser."

Autant d'actions pour préserver le lien social, mis à rude épreuve par le confinement.