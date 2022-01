Orne. Conseil départemental et parlementaires : une adresse mail commune

Ce lundi 23 mars, pendant plus d'une heure, s'est tenue la réunion - par visioconférence - des cinq parlementaires de l'Orne et du président du Conseil départemental, afin de faire le point de la situation du Covid-19.

Ils ont pris acte des mesures annoncées par le gouvernement, mais ils regrettent que leur déclinaison sur le terrain tarde à venir, notamment sur un plan économique en faveur des artisans, des commerçants et des entreprises. Ils ont convenu de se réunir par visioconférence, désormais tous les deux jours pour faire le point et relayer les questions des Ornais. Pour cela, ils ont ouvert une adresse mail commune pour recevoir vos questions et ensuite les relayer auprès des pouvoirs publics. Il s'agit de : orne61covid19@orne.fr