Trêve internationale oblige, le SM Caen n'a pas joué le week-end dernier mais tous les regards sont déjà tournés vers la réception du Mans vendredi soir prochain à 18h45. Un match à suivre en direct et en intégralité sur l'antenne de Tendance Ouest et sur le tendanceouest.com.

Réécoutez le Tendance Malherbe de ce lundi midi :