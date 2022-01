Rouen. Le confinement neutralise le début de la saison touristique

À l'office de tourisme de Rouen, comme dans beaucoup d'autres domaines, on ne peut que constater et s'adapter au quotidien à la crise qui s'annonce. "La plupart de nos partenaires ont dû fermer, les hôteliers ferment aussi en masse en ce moment. Il ne reste que les commerces de bouche en centre-ville, explique Delphine Crocq, directrice de Rouen tourisme & congrès. Tout ce qui était programmé a été annulé et il a fallu communiquer aux différents visiteurs ces annulations." L'inconnue reste la durée de la crise sanitaire. "On n'a pas de perspective. Le printemps va être complètement neutralisé et ça n'augure pas de belles perspectives pour l'été. Sur le tourisme étranger, on sait que la saison va être complètement neutralisée."

Chômage partiel à l'office de tourisme

"On peut compter sur le tourisme intérieur peut-être", espère Delphine Crocq pour l'issue de la crise. En attendant, une partie du personnel de l'office de tourisme est passée en chômage partiel, le reste en télétravail. Quant aux guides conférenciers, payés à la prestation, ils ne peuvent que se tourner vers Pôle emploi.