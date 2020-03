Coronavirus. Eglise catholique : les messes suspendues dans la Manche et le Calvados

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a décidé jusqu'à nouvelle ordre que "les lieux de cultes resteront ouverts mais [que] les cérémonies sont suspendues".

Le préfet de la Manche, Gérard Gavory, a confirmé cette mesure à Monseigneur Le Boulc'h, évêque du diocèse de Coutances et Avranches. Les célébrations en présence de fidèles sont suspendues dans la Manche, à partir du dimanche 15 mars. Cette suspension concerne également les célébrations de funérailles. Les églises resteront ouvertes à la prière des chrétiens qui veulent s'y recueillir.

Dans le Calvados, monseigneur Boulanger prend les mêmes dispositions. Messes est célébrations sont suspendues jusqu'à nouvel ordre mais les églises restent ouvertes.

#coranavirus Après les nouvelles décisions des Autorités civiles et les dernières annonces de M. Edouard Philippe ce soir, #MgrBoulanger, #DiocèseBayeuxLisieux a demandé aux prêtres de ne pas célébrer de messe publique dès ce soir. @Eglisecathohttps://t.co/fSnva7l8h8 — P.Laurent BERTHOUT (@DiocesedeBayeux) March 14, 2020

Un message pour les fidèles

Dans un message adressé aux curés de la Manche, Monseigneur Le Boulc'h les encourage à inviter leurs paroissiens à "s'unir dans la prière, si possible à l'heure où la messe est célébrée, en méditant les textes de la Parole de Dieu...".

L'évêque de la Manche invite également "tous les baptisés du diocèse à faire preuve de charité évangélique en priant pour les personnes malades et leurs soignants, en manifestant leurs disponibilités à venir en aide à ceux et celles dont l'existence est particulièrement touchée par les mesures prises".

Dans le Calvados, monseigneur Boulanger invite à la prière fraternelle: "En ce temps particulier du Carême, j'invite tous les fidèles à un sursaut dans la prière pour confier au Seigneur nos frères les plus fragiles et les plus éprouvés et pour cultiver en nous la force de l'espérance. Dans le passé, confrontés à des situations semblables, nos pères dans la foi se sont tournés avec confiance vers la Vierge Marie. J'invite chacun à faire grandir en lui cette confiance filiale envers Marie."