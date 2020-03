Rouen. Rive gauche: le bon investissement [Publireportage]

Investir rive gauche, c'est choisir un quartier qui gagne de la valeur. "Cela s'inscrit dans un phénomène de retour des populations dans les centres-villes, un phénomène national" explique Mélanie Fremaux-Tasse, directrice commerciale chez Adim. Et de poursuivre : "Les familles, les jeunes actifs et les étudiants recherchent la proximité des écoles, des crèches, des commerces, on limite ses déplacements en voiture." Rive droite les prix sont très élevés, pas rive gauche. Pourtant tous les services sont disponibles : la ligne T4 dessert 16 stations sur 8,5 kilomètres, l'arrêt CAF se trouvera d'ailleurs à moins de 400m de la nouvelle résidence, Villa Garance. La Villa Garance s'implantera précisément à l'angle des rues Florence Arthaud et du Petit-Quevilly. A côté de cette nouvelle villa, une autre résidence a été conçue par Adim il y a quelques mois: "l'Îlot Nova, un véritable succès commercial!" rappelle Mélanie Fremaux-Tasse.

Des prix raisonnables, peu de vacances locative: c'est le bon quartier pour investir. D'autant plus que le programme immobilier bénéficie des avantages de la Loi Pinel.

Le Pinel, un atout de plus

La loi Pinel permet d'acheter un logement neuf et de bénéficier d'une réduction d'impôts de 12, 18 ou 21% du montant l'achat, en fonction de la durée de mise en location (respectivement 6, 9 ou 12 ans). Simples contreparties, dans le cadre de l'avantage Pinel, le loyer est les revenus du locataire sont plafonnés.

La Villa Garance entre dans ce cadre.

Si investir dans l'immobilier est toujours une valeur sûre, certains investisseurs se demandent comment financer leur projet. "Il est possible, et même très fréquent, d'investir en dispositif Pinel grâce à un crédit amortissable sans disposer d'apport personnel, selon le profil et le projet", rassure la professionnelle de l'immobilier. "Les mensualités du crédit à rembourser seront en partie couvertes par le loyer perçu et par les avantages fiscaux du dispositif, même s'il faut prévoir un petit effort d'épargne pour compléter".

"Ce type de programme, correspond à tous types d'investisseurs" précise la directrice commerciale. Il y a en effet l'investisseur qui possède déjà sa résidence principale et souhaite réduire ses impôts tout en se constituant un patrimoine de qualité. Mais il y a également des investisseurs plus jeunes: "des moins de 35 ans qui ont une certaine mobilité professionnelle et préfèrent continuer à louer une résidence principale tout en plaçant leur argent directement dans l'immobilier locatif."

En quelques chiffres

La Villa Garance propose différents niveaux d'investissements, avec des appartements du T2 à partir de 142 000, au T4 à partir de 218 000 euros, en passant par le T3 à partir de 167 000 euros.

Le chantier devrait être lancé l'été prochain pour une livraison fin 2021.

Adim, acteur national de l'immobilier implanté à Rouen depuis de nombreuses années propose également d'autres programmes immobiliers en Normandie et Région Centre.