Caen. Annulations et reports à cause du coronavirus

À l'heure où nous bouclons ses lignes, le Covid-19 touche trente et une personnes en Normandie, dont huit dans le Calvados. Le premier cas a été détecté le jeudi 5 mars par l'Agence régionale de santé et opéré au CHU de Caen. Il s'agit d'un homme originaire de Deauville et son état "n'est pas préoccupant". Le second a été signalé le dimanche 8 mars, et les six suivants le mardi 10 mars. Le gouvernement a indiqué que tout rassemblement de 1 000 personnes ou plus serait annulé ou reporté. Dans ce cadre, le monde sportif et culturel caennais est fortement impacté.

Tous les spectacles du théâtre sont maintenus

Plusieurs concerts du Zénith de Caen ont été reportés comme ceux de Dajdu (15 octobre), Patrick Bruel (9 octobre) ou encore Jean-Louis Aubert. Certains ont même été annulés. Pour le théâtre de Caen, cette décision n'a pas réellement d'impact puisque sa jauge maximale est de 1 000 places, mais "certaines réservations ont été gelées en amont pour avoir une marge de sécurité", annonce Patrick Foll, directeur du théâtre. Tous ses spectacles sont, pour l'heure, maintenus, y compris le Cirque Plume, événement phare à partir de ce vendredi 13 mars. Chez les sportifs, on fait aussi la moue. Toutes les rencontres du SM Caen se disputeront à huis clos au moins jusqu'au 15 avril inclus. "La LFP s'est prononcée ce jour sur la tenue des matchs de Ligue 1 Conforama et Domino's Ligue 2 à huis clos total jusqu'au 15 avril 2020", a indiqué la Ligue de football professionnelle. Le championnat d'Europe de Maxime Beaussire, prévu le samedi 21 mars au Zénith de Caen est lui aussi reporté. "Lorsqu'on aura la date du report, ce sera plus simple pour moi de retourner à l'entraînement", a réagi le boxeur normand.