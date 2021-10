Jim Carrey confirmé pour "Kick-Ass 2"

Evoquée mi-août, la participation de Jim Carrey a été officialisée par voie de presse. Le comédien prêtera ses traits au Colonel Stars, ancien mafieux passé au super-héroïsme dans Kick-Ass 2 alias Kick-Ass : Balls to the Wall.

Le film s'inspirera toujours de la bande-dessinée de Mark Millar, portée à l'écran une première fois avec succès en 2010, sous la direction de Matthew Vaughn. Retenu par la suite d'X-Men : Le Commencement, le cinéaste laisse sa place à Jeff Wadlow (Cry Wolf, Never Black Down). Cette suite racontera comment Kick-Ass et Hit-Girl chercheront à contrecarrer les plans de Red Mist, décidé à venger son père. Aaron Johnson, Chloë Moretz et Christopher Mintz-Plasse reprendront leurs rôles.