Seine-Maritime. Coronavirus : la Foire de Rouen menacée, incertitudes au Zénith

Face à l'épidémie de coronavirus, les organisateurs de la Foire de Rouen devraient annoncer la décision de reporter ou de maintenir l'événement dans les prochaines heures. Celui-ci devait se tenir du vendredi 20 au dimanche 29 mars, au Parc expo de Rouen, et porter cette année sur Tokyo. La Foire de Rouen attire environ 120 000 visiteurs durant les dix jours d'animations.

Emplois en Seine maintenu

En revanche, certains événements sont maintenus, comme Les Emplois en Seine, une manifestation prévue les jeudi 5 et vendredi 6 mars au Parc des expositions de Rouen. "D'ampleur plus modeste que de grands événements internationaux et nationaux, Les Emplois en Seine n'est pas impacté par l'annonce gouvernementale récente interdisant les rassemblements de plus de 5 000 personnes", explique l'organisateur ce lundi 2 mars. Néanmoins, "la jauge sera limitée à 4 500 visiteurs simultanés." Il en est de même pour le salon de l'Etudiant, prévu le samedi 7 mars, là aussi au Parc des expositions.

Au Zénith de Rouen, la direction annonce que "les spectacles de Messmer et du ciné-concert Le Grand bleu sont, au moment où nous communiquons, confirmés". Des incertitudes planent sur le concert de Gims, qui doit attirer plus de 5 000 spectateurs. "Nous attendons les directives de la préfecture", annonce la direction du Zénith.