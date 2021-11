Caen. Coronavirus : des Italiens témoignent

L'épidémie de coronavirus inquiète de plus en plus, et notamment en Italie, où plus de 300 personnes sont contaminées et une dizaine décédées. Le nord de l'Italie est le plus touché, mais l'épidémie se propage peu à peu à d'autres régions. Ruggiero Doronzo, originaire d'Italie, est cuisinier à la Trattoria à Caen. Il ne veut pas céder à la panique : "Il y a beaucoup de personnes qui 'perdent la tête', on le voit sur les réseaux sociaux, mais je ne m'inquiète pas. Ma famille est dans le Sud, alors que le virus est plus présent dans le Nord. Et la majeure partie des personnes qui sont décédées étaient assez âgées, avec des problèmes de santé."

Roberta Di Martino, qui travaille à l'épicerie Trattoria à Caen, a de nombreux amis qui vivent dans le nord de l'Italie. Au-delà de l'inquiétude, la situation devient compliquée : "Mes copains sont restaurateurs à Venise. Pour eux, c'est une très grosse période car c'est le carnaval de Venise. Malheureusement, à cause de l'épidémie, il a été annulé. C'est une grosse perte financière, car c'est la plus grosse période de l'année pour eux et là, il n'y a pas de touristes."