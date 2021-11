Rouen. L'heure de passer aux choses sérieuses 

Quand faut y aller, faut y aller ! L'hiver pas encore terminé, les championnats sportifs de tous ordres prennent des tournures toutes plus passionnantes les unes que les autres. Et le sport Rouennais est leader normand en la matière.

L'abnégation au centre du jeu

Alors que les voisins caennais et havrais s'apprêtent à vivres un printemps où leurs clubs respectifs seront la plupart du temps déjà maintenus ou peu enclins à jouer une montée, les clubs de Rouen eux, seront quasiment tous dans les batailles aux accessions ou au maintien dans les prochaines semaines. QRM et le FC Rouen en football, le RMB en Pro B de basket, les garçons du SPO Rouen en pro A de tennis de table, de quoi raviver les foules à chaque sortie en Normandie d'ici le mois de juin. Mais deux clubs vont plus que les autres encore avoir un destin à jouer à partir de maintenant, avec deux histoires très différentes. D'un côté, le très jeune Rouen Normandie Rugby va devoir jouer la première partition de survie de son histoire en Pro D2. De l'autre, le vieil habitué des Dragons de Rouen en hockey sur glace va entamer une nouvelle session de playoff pour tenter de décrocher un 15e titre national. Chacun va devoir trouver les ressources, faire basculer les matchs avec un ingrédient majeur : l'abnégation. Et ça, à Rouen, on sait ce que cela veut dire !